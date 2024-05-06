Общество

Александр Котов: Изобретение радио изменило мир

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий Псковской области с Днём радио. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«День радио – праздник работников телевидения, радиовещания, связистов, радиолюбителей, в основу которого положено историческое событие, связанное с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова: в 1895 году он сконструировал и продемонстрировал первый в мире радиоприёмник. Изобретение радио изменило наш мир. Сегодня аппаратуру радиосвязи первого поколения заменили современные технологии: беспроводной интернет, цифровое телевидение, беспилотники и банковские карты – всё это было бы невозможно без изобретения Александра Попова», - отметил он.

В Псковской области развитие телекоммуникаций является одним из приоритетных направлений деятельности региональной власти, подчеркнул Александр Котов. «За последние пять лет в области было установлено 97 вышек мобильной связи, благодаря чему доступ к современной связи и интернету получили жители отдалённых сёл и деревень. В текущем году в рамках президентской программы "Устранение цифрового неравенства 2.0" запланирована установка ещё 10 вышек мобильной связи», - продолжил он.

«Спасибо всем работникам и ветеранам отрасли связи за добросовестный труд и ответственное отношение к делу. С профессиональным праздником! Здоровья, благополучия и успешной реализации всех поставленных задач!» - добавил спикер регионального парламента.