Александр Котов: Изобретение радио изменило мир

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий Псковской области с Днём радио. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В Псковской области развитие телекоммуникаций является одним из приоритетных направлений деятельности региональной власти, подчеркнул Александр Котов. «За последние пять лет в области было установлено 97 вышек мобильной связи, благодаря чему доступ к современной связи и интернету получили жители отдалённых сёл и деревень. В текущем году в рамках президентской программы "Устранение цифрового неравенства 2.0" запланирована установка ещё 10 вышек мобильной связи», - продолжил он.
«Спасибо всем работникам и ветеранам отрасли связи за добросовестный труд и ответственное отношение к делу. С профессиональным праздником! Здоровья, благополучия и успешной реализации всех поставленных задач!» - добавил спикер регионального парламента.