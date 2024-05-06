Общество

Директор псковской типографии награжден за вклад в издание книги о Великой Отечественной войне

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с директором типографии «Псковское возрождение» Павлом Левенковым в преддверии Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

В начале беседы Дмитрий Шахов поблагодарил Павла Левенкова и его трудовой коллектив за ту огромную профессиональную работу, которую они выполнили при издании книги «Два дня Подвысокинской были» ветерана Великой Отечественной войны генерала-майора Я. И. Тонконогова – командира 141 стрелковой дивизии РККА. «Ваша совместная работа с внуками и правнуками воинов 141 стрелковой дивизии Красной Армии, которые, не жалея своей жизни, защищали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков в далеком 1941 году, является настоящей работой по обеспечению и реализации международного Права на историческую память», - сказал псковский омбудсмен. Особая важность этой книги связана с тем, что о тех трагических событиях июня сентября 1941 года было мало публикаций в советской исторической литературе.

По отзывам как родственников воинов 141 дивизии, так и профессиональных историков, книга по содержанию и внешнему виду стала значимым событием в истории современной России. Как, например, отметил в своем выступлении на презентации издания известный российский писатель-историк, кандидат исторических наук, доцент Уральского федерального университета Олег Нуждин: «В настоящее время это единственные воспоминания уровня командира дивизии, посвященные событиям сражений под г. Умань (в настоящее время Украина). Никто другой из командиров такого ранга или даже выше – командиров корпусов или армии – своих мемуаров не оставил. Поэтому важность данного исторического источника трудно переоценить, тем более, что живых свидетелей событий лета 1941 г. в настоящее время осталось совсем немного. Издание этой рукописи дополнительная возможность для историков ещё глубже изучить трагические события на фронте и героизм советских воинов в первые месяцы Великой Отечественной войны».

Без профессиональной помощи редакционной коллегии со стороны коллектива типографии, который выполнил верстку книги, подобрал нужные шрифты, свёл воедино систему фотографий и архивных, порой засекреченных, топографических карт, где были отмечены сражения в первые дни Великой Отечественной войны, наверное, качество издания было иным, сказал в ответном слове директор типографии «Псковское возрождение». «Мы, тогда при издании книги, стали единым коллективом единомышленников, который прекрасно понимал значение такой книги, тем более мемуары военоначальника не смогли выйти в свет ни в 1951 году, ни при его жизни до 1985 года из-за цензуры Министерства обороны СССР», - подчеркнул Павел Левенков.

Действительно, только уже в 21 веке, на Псковской земле, при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова, данная книга была издана и стала памятным подарком для благодарных потомков воинов 141 стрелковой дивизии, где от первого лица непосредственного участника событий повествуется рассказ солдатах и офицерах, которые в тяжелейших условиях защищали нашу Родину от гитлеровских захватчиков, подчеркнул в беседе Дмитрий Шахов.

«Ряд моих коллег - региональных уполномоченных по правам человека - откликнулись в поисках родственников воинов этой дивизии, проживающих в их регионах, для того, чтобы в торжественной обстановке вспомнить подвиг безымянных героев, которые до последнего времени значились как "пропавшие без вести". Так, например, во Владимирской области были найдены родственники 6 солдат и сержантов этой дивизии, и им на торжественной церемонии были вручены наши книги», - сказал Дмитрий Шахов.

Серия публикаций о торжественных событиях с вручением родственникам такой книги, которые начались с Псковской земли, помогли расширить географию поисков потомков воинов 141 стрелковой дивизии РККА, которые присылали свои обращения координатору общественного движения «Благодарных потомков воинов 141 стрелковой дивизии РККА» и поискового движения «Зелёная Брама» Евгению Федорченко, кстати, внуку пропавшего без вести офицера дивизии, с просьбой подарить экземпляр книги «Два дня Подвысокинской были», сказал Дмитрий Шахов.

«Недавно, к нам пришел запрос, - рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области, - с просьбой приобрести экземпляр книги национальной библиотеки Китайской Народной Республики».

Если будет необходимость в переиздании книги по запросам различных организаций или иностранных государств, то, как заверил псковского омбудсмена директор типографии Павел Левенков, его коллектив готов возобновить данную нужную и интересную работу об героическом прошлом великой страны.