Общество

Детям-сиротам в Псковской области оплатят программу переподготовки и назначат пособие

Дети-сироты в Псковской области получат возможность за счет бюджета пройти программу переподготовки рабочих и служащих по очной форме. На время обучения им назначат ежемесячное пособие и пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Соответствующие решения депутаты Псковского областного Собрания поддержали в ходе внеочередной сессии 7 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Telegram-канал «Собрание 60»

В связи с изменениями в федеральном законодательстве депутаты внесли изменения в закон Псковской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Согласно принятым изменениям, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости) имеют право на прохождение программы переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета Псковской области. В течение всего периода прохождения обучения им будут выплачивать пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие.

Проект закона разработала прокуратура Псковской области.

На одного учащегося в период обучения на пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей потребуется 1461 рубль ежегодно и 730 рублей ежемесячно на ежемесячное пособие.