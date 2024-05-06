Общество

Реставрация танка может занять более двух лет - Александр Коновалов

Более двух лет может уйти на реставрацию одного танка, об этом рассказал руководитель реставрационной мастерской «Арьергард» Александр Коновалов в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«С учетом тех требований, которые сейчас предъявляют музеи, частные коллекции, которые хотят максимум оригинала, в том числе движущуюся макеты, то теперь мы можем реставрировать машину и два года», - поделился Александр Коновалов.

Гость студии пояснил, что 15 лет назад реставрационные процессы отличались. Сейчас существуют специализированные платформы, форумы, которые позволяют найти нужную деталь. Поэтому, с одной стороны, броню собирать стало проще, потому что много людей, занимающихся поиском, размещают объявления на специализированных торговых площадках, с другой стороны, тяжелее - потому что ее с каждым годом все меньше и меньше, добавил Александр Коновалов.