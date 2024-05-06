Общество

15 лет исполняется реставрационной мастерской «Арьергард» в этом году

Реставрационная мастерская «Арьергард» восстанавливает утраченное историческое наследие, поднимая из болот и вытаскивая из непроходимых лесов фрагменты техники времен Великой Отечественной войны с 2009 года. Об этом рассказал руководитель реставрационной мастерской «Арьергард» Александр Коновалов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Нашими силами осуществляются поисковые экспедиции, подъемы затонувшей техники и ее фрагментов, возвращение образцов советской техники из-за пределов Российской Федерации. Открыто и более десяти лет успешно функционирует реставрационная мастерская, которая восстановила ни один десяток раритетной техники, многие образцы из которой и вовсе были утрачены. Но все это ничтожно на фоне того, что наши поисковые экспедиции возвращают имена без вести пропавшим героям войны», - поделился Александр Коновалов.

Среди восстановленных реставрационной мастерской техники есть средний танк Т-28, Сталинец С-60, бронеавтомобиль БА-6 образца 1936 года, легкий колесный танк БТ-7А образца 1939, САУ СУ-76, Fokker D7 и многие другие образцы.

Техника «Арьергарда» зачастую выставляется на Красной Площади в Москве. Также мастерская сотрудничает с многими государственными музеями в Москве, Санкт-Петербурге. Один из восстановленных танков Т-34/76 «Смелый» хранится в музее в Островском районе в деревне Холматка на линии Сталина.