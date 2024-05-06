Общество

На территории Псковской области ожидается высокая пожарная опасность - МЧС

Высокий уровень пожарной опасности ожидается в Псковской области с 8 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Псковской области.

Фото: Telegram-канал МЧС России по Псковской области

«С 8 мая на большей части территории Псковской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс по региональной шкале», - следует из сообщения.

В главном управлении МЧС России по Псковской области напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности:

исключите бесконтрольное сжигание сухой растительности;

будьте осторожны с источниками открытого огня;

не позволяйте детям играть с огнём.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».