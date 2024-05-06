Общество

«Беседка»: «Арьергард» в авангарде. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 мая. Гость студии - руководитель реставрационной мастерской «Арьергард» Александр Коновалов.

В этом году мастерской исполнилось 15 лет. Что успели сделать специалисты «Арьергарда» за это время? С какими самыми сложными, самыми редкими и необычными образцами техники им довелось работать? Как найти танк времен Великой Отечественной войны? Об этом и многом другом с гостем студии поговорил ведущий Артем Татаренко.