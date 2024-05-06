Общество

ВТБ: автокредитование в очередной раз показало кратный рост

По оценке ВТБ, с начала года продажи автокредитов в целом по России приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года. После ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 4%, составив более 215 млрд рублей*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

По информации ВТБ в Псковской области – количество сделок по авто в банке в январе-апреле 2024 года почти втрое выше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году заемщики привлекли более 267 млн рублей на покупку машин. Средний чек в апреле составил 1,1 млн рублей.

«Восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей, господдержка, а также изменение риск-политики ЦБ РФ в сегменте необеспеченных кредитов, сместившее фокус внимания физлиц в сторону залоговых инструментов, в 2024 году вывели автокредитование в локомотивы розничного рынка. Несмотря на некоторое «охлаждение» спроса в апреле, в целом по итогам четырех месяцев продажи автокредитов, по нашей оценке, вдвое превысили результаты за сопоставимый период прошлого года», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Ключевая активность клиентов продолжает концентрироваться на рынке машин с пробегом – по итогам апреля их доля достигла 70%, сократившись по сравнению с концом 2023 года на 5 пп.

Средний «чек» на подержанные авто в апреле составил 1,9 млн рублей, по автокредитам - 1,49 млн рублей – на 130 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.

В сегменте новых машин средний «чек» в структуре выдач ВТБ составил 2,4 млн рублей, по автокредитам - 1,64 млн рублей, что примерно сопоставимо с показателем на конец прошлого года. Каждый четвертый клиент купил на первичном рынке автомобиль российского производства.

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG