Общество

Определены 11 нацпроектов для достижения национальных целей развития России

Президент РФ Владимир Путин определил 11 нацпроектов для достижения национальных целей развития до 2030 года и перспективу до 2036 года.

В указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля во вторник, к таким проектам относятся «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», пишет «Интерфакс».

Среди новых национальных проектов также - «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства».