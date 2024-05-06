Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере киноальманаха «Забытые»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Разговор будет посвящен масштабному проекту «Забытые», над которым работали блогеры более чем из 15 регионов страны. Серия новелл посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фильм выйдет 9 мая на платформе Rutube после волны закрытых показов и мероприятий.

Подробнее о работе над проектом расскажет руководитель региональной студии «Инсайт люди» Псков Антон Манихин.

Ведущий — Константин Калиниченко.

Трансляция завершена.