Общество

Выпускникам псковских школ предлагают поступить в университет юстиции

Выпускники псковских школ могут поступить на обучение во Всероссийский государственный университет юстиции (Российская правовая академия Минюста России)» и его институты (филиалы) по программам бакалавриата и специалитета по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области.

Обучение по программе «Судебная экспертиза» осуществляется в головном вузе, а также в Казанском и Санкт-Петербургском институтах (филиалах) РПА по очной форме на основании договоров об оказании платных образовательных услуг. Обучение по программе «Судебная экспертология в правоприменении» идет только в головном вузе по очной, очно-заочной и заочной формам обучения за счет бюджета и на основании договоров об оказании платных образовательных услуг.

Абитуриенты, имеющие высшее образование уровня бакалавриат и специалитет, могут быть направлены на обучение по магистерской программе «Судебная экспертология в правоприменении».

Обучение в магистратуре включает правовые и организационные основы судебной экспертизы, методологию и технологию судебно-экспертного исследования, дополненную большим количеством практических занятий, включающих производство учебных судебных экспертиз, а также многофакторный анализ судебной и экспертной практики.

В процессе обучения формируются знания, умения и навыки применения современных возможностей института судебной экспертизы в судопроизводстве, составления и оценки заключения эксперта и акта экспертного исследования, обсуждаются актуальные законодательные и правоприменительные проблемы в сфере судебно-экспертной деятельности,

Возможно направление граждан на обучение в РПА Минюста России и ее институты(филиалы) на основании договоров о целевом обучении в соответствии с действующим законодательством.

Информация об условиях поступления размещена на официальном сайте РПА в разделе « Абитуриенту».

«Если вы решили стать конкурентоспособным дипломированным специалистом и посвятить жизнь служению закону, то всероссийский государственный университет юстиции – это ваш вуз!» - добавили в управлении.