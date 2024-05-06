Общество

Жители региона могут поддержать один из проектов Псковской области по организации пространства будущего

Сразу четыре псковских проекта успешно прошли отбор дирекции Международной выставки-форума «Россия» для участия в конкурсе в рамках Дней регионального развития «Пространство будущего». В случае победы одна из инициатив может получить федеральную поддержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В числе претендентов на победу — проект благоустройства Степановского лужка (комитет по строительству и ЖКХ), проект развития водного туризма в Псковской области (комитет по туризму), Фольклорный этнографический парк в Усвятах (комитет по культуре) и территория уличных культур на площадке «Таблетки» в Пскове (комитет по молодежной политике).

Узнать подробнее о проектах и поддержать понравившийся можно на сайте до 3 июля.

Проекты, успешно прошедшие народное голосование, допускаются до церемонии очной презентации на площадке выставки. По итогам состоявшихся очных презентаций проектов будет определен победитель.

Конкурс проектов на международной выставке-форуме «Россия» проводится среди участников от всех субъектов Российской Федерации с целью презентации экономического, культурного, туристического потенциала регионов, анонсирования будущих приоритетов и их значения в улучшении жизни населения.

К участию в конкурсе принимались инфраструктурные, молодежные и туристические проекты.