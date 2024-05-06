Общество

Удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» можно оформить в электронном виде

Удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» теперь можно оформить в электронном виде. 27 марта вступили в силу изменения, внесенные в постановление правительства РФ от 19 декабря 2003 года «Об удостоверении ветерана боевых действий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил важность своевременного оказания качественных и доступных социальных государственных и муниципальных услуг для участников специальной военной операции, ветеранов войн и локальных конфликтов. Одним из направлений работы в Минобороны РФ является внедрение электронного удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты.

Электронное удостоверение «СВОи» в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий (на бумажном бланке), социальной и банковской карты, аккумулирует в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. Оно позволит в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банка и скидки его партнеров.

Электронное удостоверение бессрочно и действует на всей территории страны. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а дополняет его. Срок его оформления — до 7 рабочих дней.

Подробная информация о том, где можно оформить удостоверение и какие документы для этого понадобятся, размещена на сайте Минобороны РФ.

Также информацию можно получить, позвонив на горячую линию 117.