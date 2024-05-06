Александр Хлопков: У меня нет задачи кого-то пугать

У главного федерального инспектора по Псковской области нет задачи кого-то пугать, нужно выстраивать со всеми рабочее взаимодействие. Об этом главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что для решения некоторых вопросов приходится обращаться, в том числе, к федеральному руководству.
«Есть очень сложные, дорогие и долгие проекты. Жизнь меняется. И изменения могут потребовать того, чтобы те или иные вопросы были и на федеральном уровне пересмотрены - подходы к финансированию, к объему финансирования, к срокам, к порядку реализации. И здесь, конечно, необходимо действовать сообща, одной командой», - пояснил гость студии.