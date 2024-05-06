Общество

Александр Хлопков: У меня нет задачи кого-то пугать

У главного федерального инспектора по Псковской области нет задачи кого-то пугать, нужно выстраивать со всеми рабочее взаимодействие. Об этом главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Задачи кого-то пугать перед мной не стоит. Как говорил герой художественного произведения, страх парализует волю. Если в ходе взаимодействия с коллегами в правительстве региона мое вмешательство будет парализовывать волю, без воли какая работа? Мне останется только запереться, не показываться из кабинета и не звонить никому, чтобы работу не парализовать. Напротив, мы стараемся все переводить в формат рабочего взаимодействия, выявлять те проблемы, которые есть, и совместно находить пути их решения», - рассказал Александр Хлопков.

Он отметил, что для решения некоторых вопросов приходится обращаться, в том числе, к федеральному руководству.

«Есть очень сложные, дорогие и долгие проекты. Жизнь меняется. И изменения могут потребовать того, чтобы те или иные вопросы были и на федеральном уровне пересмотрены - подходы к финансированию, к объему финансирования, к срокам, к порядку реализации. И здесь, конечно, необходимо действовать сообща, одной командой», - пояснил гость студии.