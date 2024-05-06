Общество

Традиционная акция «Подарок ветерану» стартовала в Псковской области

Традиционная акция «Подарок ветерану» стартовала в Псковской области. Депутаты и активисты «Единой России» совместно с «Волонтерами Победы» вручают участникам и инвалидам Великой Отечественной войны цветы, подарки и продуктовые наборы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

В праздничные дни депутаты, активисты и волонтеры посетят всех ветеранов, которые проживают в Псковской области. Партийная акция «Подарок ветерану» проходит по всей стране.

Участника Великой Отечественной войны Александра Осекина, который не только защитил страну, но и помог восстановить после этого Псковскую область, сегодня поздравил с наступающим праздником Победы депутат гордумы от «Единой России» Алексей Форш.

«Мы бережем и ценим каждого нашего ветерана. Сегодня их осталось уже меньше 90 человек, и до каждого мы обязательно доедем, поздравим в разных форматах. Придем в гости к тем, кто уже по состоянию здоровья не может выходить из дома. Посетим фронтовиков и в отдаленных населенных пунктах. Радость от этих встреч и эмоции сохраняются у нас в памяти на всю жизнь. Поэтому обязательно привлекаем молодое поколение, чтобы они могли сами услышать от них рассказы из жизни. Очень гордимся, что можем встречаться с нашими героями, а они передают нам свои истории из уст в уста», – сказал Алексей Форш.

Александр Осекин в окружении родных встретил депутата. В первые годы войны он трудился в колхозе, а когда исполнилось 17 лет, пошел на фронт. После войны он трудился инженером в Мостотряде, принимал участие в строительстве мостов в Пскове – Троицкого, Ольгинского и Александра Невского. Александр Осекин сердечно благодарил за подарки и внимание, и раскрыл свой секрет долголетия: ежедневная зарядка помогает ему в 97 лет поддерживать хорошую физическую форму.

Алексей Форш пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. Депутат отметил оптимизм фронтовика, жизнелюбие и поблагодарил его родных за внимание и заботу, которые так важно чувствовать пожилым людям.

Напомним, организаторами акции «Подарок ветерану» традиционно выступают региональные отделения «Единой России» и «Волонтеров Победы». Вместе с цветами и подарками ветеранам передают письма от школьников и студентов, которые они написали от руки в рамках акции «Письма Победы».