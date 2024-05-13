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Общество

Правда и мифы о твороге: псковские эксперты отделили факты от заблуждений

13.05.2024 11:31|ПсковКомментариев: 0

Творог любят взрослые и дети, ему отдают предпочтение те, кто занимается спортом или следит за своим весом и здоровьем. Но многие уверены, что от творога можно набрать лишний вес и что лучше покупать его у фермеров, а не в магазине. Так ли это?

Мы собрали распространенные утверждения о твороге, и вместе со специалистами Пушкиногорского маслосырзавода и псковским нутрициологом Надеждой Колтыриной отделили правдивые факты от заблуждений.

 

От творога толстеют

Это миф. «Конечно, если вы употребляете творог в больших количествах в комбинации с жирными добавками, такими как масло или сахар, то набор лишнего веса может быть возможен. Однако, умеренное употребление нежирного творога не приведет к появлению лишнего веса», - рассказали на Пушкиногорском маслосырзаводе.

На самом деле, творог является идеальным продуктом для людей, следящих за своим весом и уровнем сахара в крови. Белки, содержащиеся в твороге, способствуют усвоению пищи, нормализации обмена веществ, а также дарят чувство сытости на долгое время. Обезжиренный творог по содержанию белка не уступает рыбе или мясу, но усваивается организмом гораздо легче. Так как это ферментированный продукт, его могут есть люди с непереносимостью лактозы.

Творог богат аминокислотами, которые помогают снизить уровень сахара в крови. Этот продукт прекрасно дополнит ваш завтрак или станет отличной закуской на ужин. Но помните, что залог здоровья и хорошего самочувствия - это умеренность в употреблении.

Творог полезен для костей, так как содержит кальций

Правда. «В зависимости от вида творога содержание кальция в нём колеблется от 70 до 170 мг на 100 грамм. Кальций необходим не только для костей, но и для работы сердечно-сосудистой, гормональной и нервной систем, а кроме этого, он является помощником в усвоение других микроэлементов и витаминов, например, магния, витамина К, Д, фосфора», - рассказала нутрициолог Надежда Колтырина.

Особенно важен кальций для пожилых людей - для профилактики остеопороза в рацион желательно включать творог. Женщинам этот продукт помогает нормализовать гормональный фон во время беременности и пережить нелегкий период менопаузы. Детям богатый белком и кальцием творог необходим, чтобы успевать за стремительно растущими костной, гормональной и прочими системами организма.

«Усвоение кальция из творога напрямую связано с наличием нужного количества жиров, например, чтобы усвоилось 10 мг кальция нужен 1 грамм жиров, но перебор жиров опять же будет осложнять усвояемость. Лучше употреблять творог 5, а в идеале 9% жирности либо как вариант добавлять в обезжиренный творог масло», - уверена специалист.

Творог укрепляет иммунитет.

Правда. «Творог является настоящим помощником в борьбе с вирусными заболеваниями, в нём содержится много витамина А. Он играет важную роль в поддержании работы иммунной системы, помогает бороться с вирусами и бактериями», - рассказали специалисты маслосырзавода. Кроме того, употребление творога в достаточном количестве способствует профилактике инсульта и ряда других болезней.

Промышленный творог не такой полезный, как фермерский - в нем много химии.

Миф. «По сути, вся «химия» указывается на этикетке продукта (если она действительно есть). И это второе, куда действительно стоит смотреть после проверки срока годности. Самый правильный состав – минимальное количество ингредиентов и отсутствие всяких е-шек и растительных и пальмовых жиров. В случае промышленного творога его подгоняют под стандарты, проверяют сырье на наличие бактерий, использует конкретные ферменты для создания продукта и проверяют на качество перед отправкой», - отметила нутрициолог Надежда Колтырина.

Например, весь творог «Молочные продукты Пушкиногорья» и вся продукция Пушкиногорского маслосырзавода проверяется Роспотребнадзором, заверяется протоколами исследований в соответствии с требованиями ТР ТС 33/2011 «О безопасности молока и молочной продукции» и подтверждается декларациями о соответствии.

«Фермерские виды творога будут другие: и с точки зрения отсутствия механизированной производственной линии, и с точки зрения процесса приготовления, и даже с точки зрения опытности такого производителя. И вот тут действительно важно знать информацию о фермере и качестве его продукции», - отметила специалист.

Нужно подходить к выбору ответственно, читая этикетки и состав, соблюдая правила хранения и своевременного употребления. Тогда творог будет только в радость и на здоровье!

Творог от «Молочные продукты Пушкиногорья» соответствует всем стандартам качества, изготавливается по традиционным рецептам и только из натурального молока >>>>.

Erid: 2SDnjcyYKFP Реклама. АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»

Теги: #творог #Молочные продукты Пушкиногорья
Источник: Псковская Лента Новостей
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