Юнармейцы благоустроил могилу участника войны в Новосокольническом районе

Юнармейский отряд имени Героя России Дмитрия Григорьева благоустроил могилу участника Великой Отечественной войны Льва Ельсиновского в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области
Ранее к первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой обратился Виктор Ельсиновский, житель города Пскова, с просьбой оказать содействие в благоустройстве могилы отца, являющегося участником Великой Отечественной войны.
Благоустройство провели в рамках мероприятий всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя»