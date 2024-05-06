Общество

Историческая и строительная экспертизы объектов культуры могут быть разделены

Упорядочить проведение исторической и строительной государственных экспертиз для объектов культурного наследия (ОКН) предлагают в министерстве культуры РФ. Инициатива разрабатывается совместно с Минстроем.

Как рассказал заместитель директора ведомственного Департамента государственной охраны культурного наследия Денис Проценко, в случае одобрения предложений потребуется внести изменения в Градостроительный кодекс и закон об ОКН, пишет RuNews24.

«Если при работах на объекте культурного наследия затрагивается его конструктив и историко-культурная ценность, то здесь останется историко-культурная экспертиза. При простом ремонте, не касающемся предмета охраны, достаточно будет строительной», — сказал Денис Проценко.

В культурном ведомстве допускают и одновременное проведение двух экспертиз, но в параллельном порядке. Сейчас одна мешает другой. Также в Министерстве планируют упростить регламент текущего содержания объектов культурного наследия.