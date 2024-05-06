Общество

Спрос на арендные самокаты вырос в первые майские праздники в 2,7 раз

Сервис кикшеринга МТС Юрент проанализировал популярность самокатов среди россиян в период первых длинных майских выходных. Спрос на поездки на электросамокатах в этом сезоне на майских праздниках (с 28 апреля по 5 мая включительно) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос в среднем на 170%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: МТС

Внутренний туризм — один из главных факторов роста количества поездок на майских праздниках. Увеличилась на майских праздниках и средняя продолжительность поездок: в среднем, пользователи арендовали самокаты на 35-45 минут, тогда как обычные дни поездки составляют в среднем до 20-25 минут. При этом доля не транспортных (развлекательных поездок) составляет менее 25%, что означает популярность самокатов именно как дополнительного средства передвижения из точки А в точку Б даже в праздничные дни.

«Города Псковской области богаты на маршруты, которые удобнее изучать на самокатах. Чтобы поездка была не только удобной, но и выгодной мы предлагаем поклонникам кикшерингового сервиса обратить внимание на подписку МТС Premium: с ней все старты бесплатные, а после каждой поездки приходит кэшбек, который можно потратить на другие поездки или любые покупки, пополнение баланса себе и близким и многое другое», — подчеркивает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.