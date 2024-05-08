Общество

Самых метких стрелков выявили среди отделов аппарата псковского управления ФСИН

Турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди отделов и служб УФСИН России по Псковской области был посвящен предстоящему празднованию Дня Победы. Соревнования прошли в тире спортивного комплекса «Динамо». Победителей определяли как в личном, так и в командном первенстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

За победу боролись 9 команд, в состав каждой из которых вошли мужчина и женщина. В стрельбе из пистолета Макарова за определенный промежуток времени им предстояло поразить спортивную мишень 12 выстрелами (6 выстрелов с одной руки и 6 с двух рук). Перед соревнованиями с сотрудниками был проведен инструктаж по соблюдению мер безопасности при обращении с огнестрельным оружием и нахождении на рубеже открытия огня. Стрельба велась по мишеням с расстояния двадцати пяти метров.

По итогам соревнований места распределились следующим образом. Лучшими среди женщин признаны Анастасия Христич (отдел режима и надзора – 58 очков), Елена Федорова (отдел собственной безопасности – 53 очка), Екатерина Филиппова (оперативный отдел – 48 очков). Среди мужчин лидерами стали Александр Бушуев (отдел кадров – 81 очко), Дмитрий Быков (отдел собственной безопасности – 80 очков), Андрей Саддаров (организационно-аналитический отдел – 78 очков).

В командном первенстве первое место завоевал отдел собственной безопасности, на второй ступени пьедестала почета команда режима и надзора, третье место у кадрового подразделения.

«Состязания по стрельбе – это не только соревновательный дух, спортивный азарт, но и тренировка базовых умений, необходимых всем сотрудникам, проходящим службу в уголовно-исполнительной системе», – отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук, вручая грамоты победителям турнира.