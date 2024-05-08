Общество

Цветы и еловые ветви принесли к могиле Неизвестного солдата в «Михайловском»

Букеты цветов и гирлянду, сплетённую из еловых веток и роз, возложили к могиле Неизвестного солдата сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 9 мая, в годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь идёт о захоронении, которое находится на территории Пушкинского заповедника, на входе в Михайловские рощи, близ дороги, ведущей из деревни Бугрово к мемориальной усадьбе поэта. В июле 1941-го жители соседней деревни Бугрово похоронили здесь солдата Красной Армии, погибшего в боях за Пушкиногорье. Каменный монумент над могилой появился в 1968 году. Инициатива установки памятника принадлежала перовому послевоенному директору «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко. По его же просьбе известный советский поэт, друг музея и тоже, как и Гейченко, фронтовик Михаил Дудин написал эпитафию: «Здесь похоронен воин неизвестный / Освободивший Родины святыню. / Бессмертной славы мужество достойно — / Идущий мимо, голову склони!»

Цветы у этого строгого памятника можно увидеть не только в дни памятных дат, подчеркнули в музее. Их приносят как жители Святогорья, так и гости: и пушкинские доброхоты, которые приезжают помогать музею в летние месяцы, и туристы, которых здесь тысячи в любой сезон. Об истории памятника и, шире, о событиях военного времени в псковских пушкинских местах, путешественникам рассказывают на тематических и обзорных экскурсиях по Пушкинскому заповеднику.

Напомним, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» к нынешнему Дню Победы подготовили концерт, который был дан в канун праздника на Площади Музейщиков, перед зданием заповедного Научно-культурного центра. А в музейном комплексе в деревне Бугрово, в Классе русской письменности и словесности в эти победные дни, вплоть до 12 мая, проводят мастер-классы «Письма, опалённые войной». Кроме того, в официальном сообществе «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте» 9 мая были размещены две виртуальные выставки о музейщиках, воевавших на полях Великой Отечественной войны.