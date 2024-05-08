Общество

Следователи возложили цветы к Вечному огню в Острове

В честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне члены ветеранской организации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области и сотрудники Островского межрайонного следственного отдела возложили цветы к Вечному огню на площади имени Героя Советского Союза К. И. Назаровой в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Следователи напомнили, что с началом Великой Отечественной войны и захватом оккупантами города Остров Клава Назарова стала работать в швейной мастерской. Из оставшихся в городе комсомольцев организовала подпольную организацию, в задачи которой входили организация сопротивления оккупантам, распространение сводок Совинформбюро и разведка. Сведения о действиях оккупантов передавались в партизанский отряд, и партизаны наносили точные удары по оккупантам.

Подпольщики под ее руководством помогали военнопленным бежать из лагеря и добираться до партизан. Было спасено более 50 человек. По доносу предателя они сумели выйти на Клавдию Назарову, и 7 ноября 1942 года её арестовали. Больше месяца её подвергали тяжелейшим пыткам, но она не выдала никого из своих товарищей. 12 декабря 1942 года оккупанты публично казнили её на площади города Остров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу немецко-фашистских войск Назаровой Клавдии посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

«Память о великой Победе будет для нас вечным примером, образцом мужества и стойкости. Мы никогда не забудем подвиг солдат, героических сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины!» - добавили в ведомстве.

Напомним, Вечный огонь впервые зажгли на площади имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой в Острове 6 мая, в преддверии Дня Победы.