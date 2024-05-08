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Президент подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент В. В. Путин подписал указ "О председателе правительства Российской Федерации" <...> В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства», — говорится в документе.

В пятницу утром глава государства внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Госдумы. Нижняя палата парламента на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром и направила постановление президенту страны.

Теперь новый председатель кабмина должен в течение недели представить Путину предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД), пишет РИА Новости.

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Нижняя палата парламента принимает решения не позднее недельного срока. Как уточнил спикер ведомства Вячеслав Володин, в понедельник, 13 мая, депутаты рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая, — на должности министров. Далее все назначения должен утвердить президент.

Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.

В январе 2020-го президент отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и внес в Думу кандидатуру Михаила Мишустина — на тот момент руководителя Федеральной налоговой службы. Впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 за, 41 воздержался.

Новый кабмин, сформированный 21 января, практически сразу столкнулся с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Тем не менее правительству удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.

После начала спецоперации против России ввели множество санкций, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как не раз отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом.

По его словам, в отличие от недружественных стран, российская экономика укрепляется. Так, с 2020 по 2022-й ВВП вырос на 4,7% а в прошлом году — более чем на три.

В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабмину Мишустина: 58% респондентов положительно оценивают работу правительства под его руководством. Личный рейтинг премьера еще выше — 60% одобрения.