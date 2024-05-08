Общество

Россиянам напомнили о штрафах за разведение огня на участках поврежденного леса

Разведение огня на участках поврежденного леса может привести к штрафу до 60 тысяч рублей, сообщила эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

«Использование открытого огня или бросание на месте тлеющих окурков, спичек, бумаги и других легко воспламеняющихся материалов на участках поврежденного леса, в местах рубок, на торфяниках может привести к штрафу 15-60 тысяч рублей для физических лиц, 100 тысяч до 2 млн рублей для юридических лиц», - рассказала эксперт.

Она уточнила, сумма штрафа зависит от времени: в период особого противопожарного режима ответственность значительно выше.

«Если действия привели к уничтожению или повреждению лесных насаждений, тогда может возникнуть уголовная ответственность: штраф от 300 тысяч или в размере зарплаты до 3 лет, обязательные работы, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет. Кроме того, будет взыскан ущерб», - отметила Позднякова.

По ее словам, крупные пожары возникают из-за несанкционированных свалок, неосторожного обращения с огнем и легко воспламеняющимися предметами.

«Даже простой кусок стекла способен вызвать пожар, если лежит в солнечный день в сухой траве», - подчеркнула собеседник агентства.

Эксперт добавила, что открытый огонь и мангалы в необорудованных местах не раз становились причиной масштабных пожаров.

«Поэтому за это также введены значительные штрафы: 5-20 тысяч рублей для граждан, 300-800 тысяч рублей для юридических лиц. Также отдельно выделена категория лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации, для них штраф составит 40-80 тысяч рублей. Если мангал, например, был установлен в лесу во время противопожарного режима, штрафы существенно возрастут», - пояснила она.

Кроме того, Позднякова рассказала, что МЧС разработало и опубликовало проект закона, предусматривающий увеличение размеров штрафов. Например, по ее данным, за нарушения по статьям о нарушении правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ), предлагается изменить размер штрафа для граждан до 200 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

«Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности на транспорте (ст. 11.16) и предлагается дополнить КоАП статьей об ответственности за нарушения при проектировании автоматических систем пожарной безопасности со штрафом в размере 600-800 тысяч рублей», - сообщила эксперт.