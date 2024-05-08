Общество

Умер спортивный комментатор Сергей Савелий

Украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий умер на 69-м году жизни, сообщило издание «Общественное».

Отмечается, что в последнее время он боролся с заболеванием.

Савелий более 40 лет работал на телевидении, освещал 10 Олимпийских игр с места событий. Журналист комментировал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Олимпиады в 1994 году, а также первый в истории матч чемпионата Украины по футболу. Савелий был заслуженным журналистом Украины, в 2016 году был награжден призом «за честь и достоинство в спортивной журналистике».