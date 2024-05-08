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Общество

Найден фактор, повышающий риск летального исхода при ожирении в три раза

12.05.2024 09:32|ПсковКомментариев: 0

Плохое состояние мышц у людей с ожирением связано с повышением риска летального исхода в три раза. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (ECO), передает «Газета.Ру».

Предыдущие данные продемонстрировали, что у людей с ожирением мышечная масса выше среднего, однако сила мышц ниже, чем у людей со здоровым весом. В новом исследовании ученые оценили состав мышц у 56 тысяч британцев.

Почти десять тысяч пациентов (средний возраст 64,4 года) страдали ожирением. У 20% из них был нездоровый состав мышц, например, большая доля жира в мышечной ткани или недостаточный объем мышц. Их риск раннего летального исхода в течение четырех лет был в три раза выше, чем у участников с нормальным составом мышц. Чаще всего причинами летального исхода были ишемическая болезнь сердца и гипертония.

При учете других факторов (силы хвата рук, вредных привычек и других) неблагоприятный состав мышц был связан с повышением риска летального исхода на 70%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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