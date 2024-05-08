Общество

Медведя заметили рядом с деревней Дальнево Печорского района

Медведь прогуливался рядом с трассой на болотистой местности возле деревни Дальнево Печорского района. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на очевидца, разместившего пост в группе «Псковское обозерье» в социальной сети «ВКонтакте».

Лесной хищник находился в 500 метрах от населенного пункта. «У обочины был, увидел машину и спустился вниз. Рядом с деревней видела косуль, лис, оленей, кабанов, зайцев, но медведя первый раз», - рассказала женщина.

Кроме того, хищника уже встречали и на другой стороне дороги. «Он уже давно там живет. Муж, когда на этой дороге работал 2 года назад, следы видел», - поделилась другая подписчица.