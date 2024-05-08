Названы негативные последствия вечернего приема пищи

Эксперты по питанию назвали негативные последствия вечернего приема пищи. Об этом пишет «Российская газета».
По словам доцента кафедры хирургических болезней медицинского факультета «Университета Синергия», врача-невролога Александры Москвичевой, вечером увеличивается риск, что человек съест больше калорий, чем ему удастся потратить, а лишние углеводы будут конвертироваться в жир и запасаться организмом.
Кроме того, в позднее время из-за биологических ритмов снижаются обменные процессы. Таким образом, желудочно-кишечный тракт может просто не успеть переработать все съеденное, из-за чего утром возникнет чувство дискомфорта и тяжести в животе.
Однако само по себе правило не есть после 18:00 с точки зрения диетологии ничем не подкреплено, и эксперты советуют ужинать не позднее, чем за четыре часа до предполагаемого отхода ко сну. В то же время поздний, но небольшой перекус допустим.
Также отмечается, что около 80 процентов людей имеют жалобы на ЖКТ, поэтому им поздний ужин (менее чем за 2-3 часа до отхода ко сну) в принципе противопоказан, поскольку он может усилить изжогу или нарушения микрофлоры кишечника, передает «Лента.ру».