Общество

Мошенники начали атаковать правозащитников и финансовых экспертов

В последнее время мошенники, которые с использованием социальной инженерии похищают средства со счетов граждан, открыли настоящую охоту на финансовых экспертов и правозащитников. Об этом рассказали специалисты платформы «Мошеловка», которая специализируется на противодействии аферистам.

По словам эксперта платформы Александры Пожарской, первый сигнал поступил в прошлом месяце. Причем он касался куратора самой «Мошеловки» Аллы Храпуновой. С ее поддельного аккаунта в мессенджере коллегам начали приходить сообщения, что признанный эксперт финрынка Эльман Мехтиев подозревается в экстремистской деятельности, поэтому им интересуется ФСБ.

По уже известной схеме, рассказали в «Мошеловке», собеседников предупреждали, что куратор от компетентных органов будет связываться по этому вопросу, а также о том, что телефоны «на прослушке», поэтому общаться следует исключительно в Telegram и никому об этом не рассказывать.

Далее путь хорошо известен из практики: «куратор из ФСБ» звонит потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета, пишут «Известия».

«Затем коллеги стали сообщать нам об аналогичных случаях и в отношении других экспертов. В общей сложности нами зафиксировано с начала апреля уже несколько прецедентов. Тренд наметился», — подчеркнула Александра Пожарская.

Еще один показательный пример затронул сразу двух экспертов — директора Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова и управляющего Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марата Сафиулина.

Как считают в «Мошеловке», эта схема — модификация уже известной, когда сообщения приходят с поддельных аккаунтов руководителей в любых сферах деятельности. Но в данном случае цель подобных атак аферистов — не только нажива, но и дискредитация финансовых экспертов и властей, а также месть.

Регулятору известно о распространении мошеннической схемы, при которой злоумышленники маскируются под известных общественных деятелей и экспертов, влиятельных сотрудников государственных организаций, сообщили в пресс-службе ЦБ. Там напомнили, что злоумышленники создают аккаунты в популярных мессенджерах даже от лица руководителей Банка России.