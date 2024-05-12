Общество

Псковские следователи поздравили ветерана с 79-й годовщиной Победы

Сотрудники регионального следственного управления поздравили ветерана Великой Отечественной войны Сильвестра Лукашова с Днем Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Сильвестр Лукашов родился 10 февраля 1927 года в селе Порховского района, где и встретил начало войны 14-летним подростком. Старшие мужчины семьи ушли на фронт, а Сильвестр остался с матерью и младшей сестрой. Проживая в оккупированном немцами селе, неоднократно должен был быть отправлен в Германию на работы, но каждый раз ему удавалось сбежать. В 1942 году вместо матери был отправлен на работы в город Старая Русса Новгородской области, откуда ему также удалось сбежать и вернуться в Псковскую область, где он примкнул к партизанскому отряду, в котором служил его старший брат.

В партизанах Сильвестр наблюдал за передвижениями немцев и докладывал обо всем командованию партизанского отряда. Однажды ему удалось засечь обоз с тремя немцами, идущий за пополнением провизии, о чем он немедленно сообщил партизанам, и на обратном уже пути полный продуктами обоз удалось захватить у немцев.

После освобождения Псковской области и расформирования их партизанского отряда Сильвестр был отправлен на завод во Всеволожский район Ленинградской области, где производил порох для нужд армии. После окончания войны Сильвестр Лукашов отслужил срочную службу в армии и вернулся домой, работал на заводе каменщиком, потом шофером. Там же познакомился с будущей супругой, с которой они воспитали двоих дочерей.

Сотрудники СК России поздравили ветерана с праздником, пожелали крепкого здоровья, долголетия и много радости в жизни, а также вручили ему подарки.