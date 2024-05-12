Общество

Пенсии неработающих пенсионеров в России начнут индексировать дважды

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут индексироваться с 2025 года два раза в год, рассказала член комитета ГД по труду Светлана Бессараб.

«Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», - приводит слова Бессараб РИА Новости.

Социальные пенсии по-прежнему будут индексироваться с 1 апреля, добавила она.

«Всего в России 43 миллиона получателей всех видов пенсий», - заключила Бессараб.