Общество

Почти девять тысяч жителей Псковской области начали искать работу

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда по итогам апреля и выяснили, что жители Псковской области стали активнее выходить на рынок труда и откликаться на вакансии. За месяц рынок труда наполнился около 9 000 кандидатами. Это на 6% больше, чем в прошлом году в это же время.

В целом по стране активность тех, кто ищет работу этой весной, выросла на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

Рейтинг регионов СЗФО по активности местных жителей, желающих найти работу весной 2024 года, по данным hh.ru:

Инфографика: hh.ru

В приближении к конкретным регионам: чаще других в СЗФО ищут работу сейчас жители Архангельской области и Республики Коми – они разместили или обновили на 17% больше резюме, чем весной 2023 года. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Мурманской области, они увеличили свою активность на 16%, на третьем – соискатели из Карелии (+15% новых резюме). Соискатели из Псковской области также активно ищут работу в преддверии лета, увеличив число новых резюме на 6% по сравнению с прошлым годом.

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Псковской области оказались представители сектора безопасности (число новых резюме выросло на 19% относительно весны прошлого года), ИТ-кадры (+11%), а также юристы (+9%) и представители искусства и массмедиа (+9%). Также стали чаще искать работу и подработку в преддверии летних каникул и отпусков транспортники (+6%) и маркетологи и специалисты по продвижению (+6% новых соискателей). Увеличили активность рабочие.

При этом есть сразу 17 профессиональных сфер, где соискатели стали менее активными в преддверии летних отпусков. Так, активность соискателей за месяц стала меньше в сельском хозяйстве, туризме и гостиничном бизнесе, строительстве. К тому же местные жители стали реже искать работу в сфере добычи сырья, науки и образования, медицине. Упала популярность работы у жителей Псковской области и в автобизнесе, страховании, продажах и ритейле.