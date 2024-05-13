Общество

Почти 400 человек в Псковской области покусали клещи за неделю

391 человек, в том числе 112 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю с 3 по 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 8 мая количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (678 человек) на 58,6% меньше, в том числе детей (194 человека) – на 52,9% меньше среднемноголетних недельных данных (за 10 лет доковидного периода). За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 446 человек, в том числе 125 – дети.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций всего исследовано 415 клещей, из них снятых с пострадавших – 415 (за неделю – 163), из природных биотопов – 5.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 22,4%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 5,5%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0%.

Продолжается проведение акарицидных обработок, обработано 438,8 га (план 600 га).

За январь-апрель 2024 вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита 861 человека, в том числе детей – 58, ревакцинировано 1545 человек, в том числе детей – 59.