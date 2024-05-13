«Постскриптум»: Коррупционные дела и новое правительство. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 мая.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- В лучших традициях консерватизма: Путин вступил в должность, Мишустин снова назначен премьер-министром.
- Иноагенты мимо выборов – принят закон, который запрещает людям с таким статусом выбираться. А что с теми, кто уже выбран и получил статус иноагента?
- Было 8 – теперь 13: Псковское областное Собрание согласовало преобразование 5 районов в округа.
- Коррупционные дела – сюжет все интереснее: новый эпизод в деле Грацкого и не только.
- А также: как бороться с неуправляемостью подростков?
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.