Общество

В европейской части РФ начало мая стало самым холодным за всю историю наблюдений

Первые 10 дней мая на территории европейской части России могут считаться самыми холодными за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Именно европейская Россия оказалась как бы воронкой, в которую втягиваются очень холодные воздушные массы из самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана. <…> Думаю, что первая декада мая будет самой холодной за всю историю наблюдений. Объясняется это именно тем, что два центра с разными знаками - антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы - создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», - сказал он.

По словам метеоролога, этот процесс стационарный, он длится с 2 мая и является редчайшим случаем. Воздушные массы идут не только с Карского моря или с Новой Земли, но даже с моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря, из очень холодных регионов. А с запада антициклон закачивает воздушные массы из Шпицбергена, и поэтому температура на 8-10 градусов ниже нормы, пишет ТАСС.