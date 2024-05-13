Общество

Более 50% респондентов ПЛН поддержали идею ввести 10-дневные майские каникулы

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей поддерживают идею ввести 10-дневные майские каникулы. Это следует из опроса, в котором принял участие 321 человек.

52,96% проголосовавших заявили, что продлить майские выходные необходимо, поскольку в перерыве между праздниками никто толком не работает.

При этом 28,04% респондентом считают, что пора вообще сократить число праздников: «Не время сейчас праздновать, работать надо».

7,79% участников опроса согласны на продление майских за счет сокращения новогодних каникул. А 6,23% отметили, что их ситуация с майскими полностью устраивает.

3,12% голосующих поддержали предложение, поскольку в регионе много дачников, и им в начале мая необходимо спокойно заниматься посадками. А 1,87% респондентов выступили «за», поскольку в непростые времена людям нужно давать передышку.

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