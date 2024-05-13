Общество

Пособие для беременных при ликвидации компании хотят повысить до МРОТ

Минтруд подготовил проект федерального закона, предлагающий с 1 января 2025 года увеличить до МРОТ размер социального пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации. Проект федерального закона представлен на общественное обсуждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

Пособия по беременности и родам — страховые, они выплачиваются тем, кто к моменту выхода в отпуск по беременности и родам трудится, напомнили специалисты. При этом женщины, которые потеряли работу в связи с ликвидацией организации и на момент выхода в отпуск по беременности не работают, получают пособие в минимальном размере – 922,6 рубля в месяц (4 302 рубля за 140 календарных дней).

Предлагается увеличить эту выплату до уровня минимального размера оплаты труда.

Проектом предусмотрено, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.