Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творог правда и мифы
Кабельный потенциал
педагоги лучшие из лучших
Игорь Иванов о профсоюзах
взгляд в будущее ИТ в образовании
ENERGY кешбэк-игра
топ заведений для выпускников
день победы великие луки
Господин Рейтингомер
где в Пскове получить права
места для выпускного
ПЭМЗ ищет сотрудников
экзотика агротуризм
ритуалы памяти
оплата сверхурочных работ
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё Общество 14.05.2024 07:180 Детская и психиатрическая больницы в Великих Луках станут филиалами областных 14.05.2024 10:040 Псковские врачи принимают участие в форуме «Труженики села» на ВДНХ 14.05.2024 09:490 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается 14.05.2024 09:150 У россиян с допуском к гостайне предложили проверять загранпаспорта 14.05.2024 08:352 Кабмин сформирует закон о регулировании маркетплейсов 14.05.2024 07:370 Задержан начальник кадрового главка Минобороны генерал-лейтенант Кузнецов
 
 
 
Самое популярное 08.05.2024 07:000 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 10.05.2024 15:353 До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге 12.05.2024 21:360 В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными 08.05.2024 11:210 График движения автобусов изменился в Пскове 13.05.2024 13:110 Ярмарка белорусских товаров откроется в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

У россиян с допуском к гостайне предложили проверять загранпаспорта

14.05.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Работодатели получат право проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к гостайне. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия». Новые нормы повысят контроль за госслужащими и работниками предприятий, которые выезжают за границу, обладая секретной информацией. Инициатива не вызывает возражений у Генпрокуратуры, которая дала на нее положительный отзыв.

«Предоставление загранпаспорта поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной. Если работник не получил такое разрешение, но покинул пределы РФ, это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. В качестве санкции за нарушение последует признание паспорта недействительным», — пояснил автор законодательной инициативы, зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.

При этом он подчеркнул, что речь идет не об ужесточении законодательства, а о его совершенствовании с учетом возникших вызовов и угроз, пишут «Известия»

«Известно, что случаи несанкционированного выезда за границу есть. Поэтому особенно важно усиление контроля именно сейчас, одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, который подрывает нашу экономику. Чтобы лазейками не могли воспользоваться нечистые на руку чиновники», — уточнил он.

Теги: #закон #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
В опросе приняло участие 62 человека
14.05.2024, 10:040 Псковские врачи принимают участие в форуме «Труженики села» на ВДНХ 14.05.2024, 09:490 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается 14.05.2024, 09:470 Педофила в Псковской области отправили в колонию на 18 лет 14.05.2024, 09:410 Более 130 ландшафтных пожаров зарегистрировали в Псковской области с начала года
14.05.2024, 09:280 Предлагаемые зарплаты в Псковской области за год выросли на 18 тысяч рублей 14.05.2024, 09:150 У россиян с допуском к гостайне предложили проверять загранпаспорта 14.05.2024, 09:000 Уроженца Латвии осудили за контрабанду наркотиков через границу РФ в Псковской области 14.05.2024, 08:470 Псковичи стали призерами соревнований по вольтижировке в Москве
14.05.2024, 08:352 Кабмин сформирует закон о регулировании маркетплейсов 14.05.2024, 08:160 Допсекцию светофора на пересечении улиц Леона Поземского и Ипподромной отключили в Пскове 14.05.2024, 07:570 Банк России может повысить нейтральную ставку в 2024 году 14.05.2024, 07:370 Задержан начальник кадрового главка Минобороны генерал-лейтенант Кузнецов
14.05.2024, 07:180 Детская и психиатрическая больницы в Великих Луках станут филиалами областных 14.05.2024, 07:000 Поминать усопших принято у православных в Радоницу 13.05.2024, 22:200 Пятимесячный ребенок и двое взрослых пострадали при наезде на лося под Островом. ФОТО 13.05.2024, 22:010 Общественные территории Дновского района обработали от клещей
13.05.2024, 22:001 Почти 40% работодателей в Псковской области считают проверку на детекторе лжи целесообразной - опрос 13.05.2024, 21:400 Посвященный пропаганде семейного образа жизни фотоконкурс стартовал в Псковской области 13.05.2024, 21:380 Фонари уличного освещения заменили на одной из улиц в Пушкинских Горах 13.05.2024, 21:250 Псковичей и гостей региона приглашают на ночную экскурсию по Изборску
13.05.2024, 21:240 Общественники проверили следственный изолятор в Пскове 13.05.2024, 21:200 «Культурная волна» пройдет в Пскове в честь трехлетия фонда культурных инициатив 13.05.2024, 21:000 Псковская библиотека приглашает волонтеров для чтения книг Валентина Курбатова 13.05.2024, 20:400 Юных псковичей приглашают на всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ
13.05.2024, 20:200 Современный светодиодный экран установили в Городском культурном центре Пскова 13.05.2024, 20:200 Минфин рассказал о дефиците бюджета России с января по апрель 13.05.2024, 20:110 Бал Победы состоялся в Пскове. ФОТО 13.05.2024, 20:000 Названы наиболее популярные среди российских туристов страны
13.05.2024, 19:400 Пособие для беременных при ликвидации компании хотят повысить до МРОТ 13.05.2024, 19:350 Жители Пскова приняли активное участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» 13.05.2024, 19:330 Пьяный водитель сбил двух подростков в Палкино. ФОТО 13.05.2024, 19:300 Движение транспорта ограничат на трассе Р-23 14 мая
13.05.2024, 19:210 BMW и Skoda столкнулись на выезде с парковки торгового центра Fjord Plaza в Пскове 13.05.2024, 19:200 Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» пройдет в Псковской области 13.05.2024, 19:000 Великолукский колледж развивает творческое пространство благодаря победе в конкурсе 13.05.2024, 18:400 Как правильно утилизировать строительные и растительные отходы, напомнили в «Экопроме»
13.05.2024, 18:300 В зону СВО из Пскова отправили около 40 тонн гуманитарной помощи 13.05.2024, 18:200 Молодые псковские управленцы могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Лидеры села» 13.05.2024, 18:120 Рейтингомер: приговор Вилкову, отставка после отписки и убытки госмедиахолдинга. ВИДЕО 13.05.2024, 18:000 Представители клуба «Супер фитнес» привезли медали с международной гонки Bison race
13.05.2024, 17:520 В Пскове водитель внедорожника устроил тройное ДТП и отказался от проверки на алкоголь. ФОТО 13.05.2024, 17:500 Четыре единицы оружия изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок 13.05.2024, 17:400 Более трех миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками 13.05.2024, 17:350 Рейтингомер: приговор Вилкову, отставка после отписки и убытки госмедиахолдинга
13.05.2024, 17:300 За скрытие или видоизменение автомобильных номеров предлагают лишать прав на срок до 1,5 лет  13.05.2024, 17:200 Вопросы безопасности в Сети обсудили следователи с лицеистами в Пскове 13.05.2024, 17:130 «Ночь музеев» пройдет в филиалах Псковского музея 13.05.2024, 17:100 Псковский писатель стал номинантом Патриаршей литературной премии
13.05.2024, 17:020 Жители Великих Лук могут пройти диспансеризацию на парковке торгового центра 13.05.2024, 17:000 Почти 20 человек пострадали в авариях на дорогах Псковской области за неделю 13.05.2024, 16:500 Фотофакт: Разметку на турбоперекрестке обновляют в Пскове 13.05.2024, 16:440 В Себеже мужчину подозревают в попытке дать таможеннику взятку в долларах и евро
13.05.2024, 16:420 Рейд по выявлению скрывавшихся от исполнения воинского долга мигрантов провели в Пскове 13.05.2024, 16:310 Псковского общественника наградили благодарностью заместителя министра МВД России 13.05.2024, 16:270 Полицейские помогли эвакуировать жильцов при пожаре в псковской многоэтажке 13.05.2024, 16:160 Расписание пригородных поездов в Псковской области изменится с 17 по 31 мая
13.05.2024, 16:050 Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартует в Псковском музее 17 мая 13.05.2024, 16:010 Псковским организациям предлагают принять участие в конкурсе проектов по заботе о старшем поколении 13.05.2024, 15:570 «Беседка»: Боги, звезды и мы. Премьера спектакля «Амфитрион» в Пскове. ВИДЕО 13.05.2024, 15:480 Пожар в квартире многоэтажки на улице Бастионной потушили в Пскове
13.05.2024, 15:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 мая 13.05.2024, 15:420 Александр Борисов: «Единая Россия» поддержит предложенные кандидатуры на посты вице-премьеров 13.05.2024, 15:340 Шесть кошек спасли из задымленной квартиры в Пскове 13.05.2024, 15:310 Псковский музей-заповедник объявил о сборе монет советского периода
13.05.2024, 15:140 Водителя горящего ВАЗа спас полицейский в Дновском районе 13.05.2024, 15:030 Первая гребная гонка «Кубок верфи» состоялась в Гдовском районе 13.05.2024, 14:550 Областной почтовый музей в Великих Луках присоединится к акции «Ночь музеев» 13.05.2024, 14:460 До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 14 мая
13.05.2024, 14:430 Аккаунты псковичей на «Госуслугах» заблокировали под предлогом перерасчета пенсии 13.05.2024, 14:360 «ГорДозор»: Итоги межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове. ВИДЕО 13.05.2024, 14:240 СК просит арестовать начальника автоколонны по делу с утонувшим автобусом в Петербурге 13.05.2024, 14:220 Суд обязал повесить информационную табличку на здание XIX века в Себеже
13.05.2024, 14:180 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нацпроектах 13.05.2024, 14:150 «Постскриптум»: Коррупционные дела и новое правительство. ВИДЕО 13.05.2024, 14:100 Большинство респондентов ПЛН поддержали идею ввести 10-дневные майские каникулы 13.05.2024, 14:040 Команда клуба Nordman стала победителем чемпионата по настольному теннису в Петербурге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru