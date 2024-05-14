Общество

Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей результатов ЕГЭ

Близится первый в этом году единый государственный экзамен, результаты которого определят будущее выпускников школ по всей России. Однако вместе с этим традиционно активизируются мошенники, предлагающие школьникам купить ответы на ЕГЭ. В прошлом году за различные нарушения с ЕГЭ удалили почти тысячу выпускников. «Роскачество» напомнило, как работает схема продажи ответов и какие последствия это может иметь для выпускников.

Ежегодно в популярных мессенджерах и социальных сетях появляются десятки групп, которые предлагают приобрести решение ЕГЭ за небольшую плату (до нескольких тысяч рублей).

Мошенники убеждают школьников, что все ответы получены напрямую от официального источника и выкладывают поддельные отзывы благодарных выпускников, которые воспользовались их услугами. Получив деньги, мошенники отправляют выпускникам прошлогодние ответы или перестают выходить на связь.

Почему в Сети нет и не может быть ответов:

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения ЕГЭ создаются в специальном помещении, которое полностью изолировано и находится под охраной и видеонаблюдением, а на компьютерах установлены специальные программы, отслеживающие любую подозрительную активность.

Все разговоры, которые ведутся по стационарным телефонам в этом помещении, записываются. Входить в «тайную комнату» могут только несколько человек, которые подписали документ о неразглашении и обязались не проносить туда мобильные телефоны и другие электронные устройства.

Разработчики создают только отдельные задачи, а варианты компонуются автоматически. Затем они шифруются и отправляются по всей стране в пункты проведения ЕГЭ. Ключ для расшифровки организаторы получают непосредственно перед началом экзамена.

Правильные ответы отправляют только после окончания экзамена, и они тоже зашифрованы. Затем их загружают в специальную программу, которая автоматически проверяет работы.

«Не первый год мы предупреждаем россиян о мошенничестве с ответами на ЕГЭ. Будьте бдительны и помните, что ответы на экзамен не продаются, только зря потратите деньги. Кроме того, есть риск вместе с ответами заполучить еще и какое-нибудь вредоносное ПО. Не идите на поводу у мошенников, а лучше потратьте последние дни перед ЕГЭ с пользой», – рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергей Кузьменко

Совсем недавно специалисты Центра цифровой экспертизы «Роскачества» обнаружили массовое создание сайтов и групп в социальных сетях с новым видом мошенничества. Выпускники, плохо сдавшие ЕГЭ, и их расстроенные родители идут на крайние меры в попытке найти бюджетное место. Безусловно, аферисты не упускают возможности на них нажиться: под видом приемной комиссии вуза они предлагают выпускникам купить бюджетные места за баснословные суммы денег. Традиционно после перевода средств мошенники бесследно исчезают.

«Помните, бюджетное место в вузе купить нельзя, поскольку это является нарушением законодательства и может привести к уголовной ответственности!» – отметили в «Роскачестве».