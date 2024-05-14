Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о поисковом движении

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев.

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ним о развитии поискового движения в Псковской области. Сколько человек занимаются поисковой работой на территории региона? Какие источники чаще всего дают возможность найти павших бойцов? Сколько солдат удалось перезахоронить благодаря поисковикам? Как прошла «Вахта Памяти-2024»?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.