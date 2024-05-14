Общество

Почти две тысячи зараженных хризантем уничтожат в Псковской области

Зараженные хризантемы уничтожат в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На складе временного хранения сотрудники Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили партию кустовых хризантем с характерными признаками заболевания растений.

Лабораторные исследования подтвердили наличие в цветах карантинного объекта — возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn).

Выпуск цветов на территорию Российской Федерации запрещён. В соответствии с законодательством и по решению собственника 1980 хризантем, выращенных в Эквадоре, подлежат уничтожению.