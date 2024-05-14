Общество

«Не ждет ли Бухля малышей?»: знаменитая выдра может стать мамой

Выдру Бухлю, которая живет в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, заподозрили в беременности. Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Какой-то животик подозрительный появился по бокам, - отметила сотрудница подворья, снимая выдру Бухлю за трапезой. - Не ждет ли Бухля малышей?»

Напомним, осенью 2023 года выдра Бухля пропала на территории подворья «Птичий дворик», теперь она живет на свободе.

Щенок выдры по кличке Бухля в подворье «Птичий дворик» появился осенью 2022 года.