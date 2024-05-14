Почти 42 тысячи звонков поступило в систему «112» в Псковской области в апреле

Подведены итоги работы системы «112» в Псковской области за апрель 2024 года. Общее количество звонков составило 41 868. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях региона.
Фото: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области
За месяц в службу «112» поступило:
Количество вызовов, по которым абонент отказался от вызова экстренных оперативных служб (ЭОС) либо сбросил вызов - 18 088.
Специалисты обратили внимание, что за ложный вызов следует административная ответственность.