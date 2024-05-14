Общество

Специальные приборы помогают идентифицировать павших бойцов - Михаил Корнеев

С помощью специальных приборов можно идентифицировать павших бойцов. Об этом рассказал комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас есть специальные приборы, которые помогают с высокой точностью прочитать какую-то надпись: на ложке, на котелке и так далее. Есть специальные методики, которые позволяют раскрутить найденный медальон, достать из него бумажки, чтобы они не рассыпались и не пришли в негодность. Все это есть», - поделился Михаил Корнеев.

Комиссар отряда пояснил, что сохранность останков зависит от многих факторов: от почвы, от глубины залегания.