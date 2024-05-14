Общество

Развенчание мифов: стоит ли бояться оплаты телефоном в автобусах. ЛОНГРИД

Псковичи получили возможность экономить на проезде в городском транспорте еще два месяца назад: с 1 марта проезд в общественном транспорте по карте «Мир», загруженной в смартфон, стал дешевле на 7 рублей.

Чтобы «привязать» свою банковскую карту к телефону, нужно воспользоваться мобильным платежным сервисом Mir Pay.

За это время часть горожан уже успела «распробовать» выгодное предложение и заметила большую экономию в семейном бюджете. Но, как и в любом деле, здесь есть сомневающиеся — те, кто боится воспользоваться новой возможностью или не верит в то, что акция реально работает, без «подводных камней».

Псковская Лента Новостей решила пообщаться с псковичами и узнать впечатление горожан о нововведении.

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