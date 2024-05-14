Общество

Крупную партию детской вакцины доставили в Псковскую область

Крупная партия детской вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита поступила в Псковскую область в начале мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по здравоохранению, она уже распределена между медицинскими организациями области.

В ближайшие дни ожидается ещё одна партия вакцины. Детям проводят прививки планово в 1 год, ревакцинация - в 6 лет. При нарушении сроков иммунизации первая прививка может быть введена ребенку в любом возрасте, а вторая - после 6 лет, но не ранее чем через 3 месяца после первой.

Для проведения вакцинации от кори необходимо обратиться в детскую поликлинику по месту жительства.