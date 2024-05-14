Общество

Требования при ввозе питомцев из России в Европу изменятся с 16 сентября

Титры на антитела к бешенству станут обязательными для ввоза питомцев в страны Европейского союза с 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В официальном журнале Европейского союза опубликован имплементирующий регламент комиссии (ЕС) 2024/1130 от 19 апреля 2024 года, который вносит поправки в имплементирующий регламент (ЕС) № 577/2013 о типовых идентификационных документах для некоммерческого перемещения собак, кошек и хорьков, установлении списков территорий и третьих стран и требований к формату, оформлению и языку деклараций, подтверждающих соответствие определенным условиям, предусмотренным регламентом (ЕС) №576/2013 Европейского парламента и Совета.

Данный регламент вносит изменения в список стран, из которых разрешен ввоз питомцев в ЕС с освобождением от титров на антитела к бешенству: Российская Федерация и Республика Беларусь будут удалены из этого списка с 16 сентября 2024 года.

Таким образом, с 16 сентября титры на антитела к бешенству станут обязательными для ввоза питомцев из этих стран во все страны Европейского союза. Изменение касается всех плотоядных питомцев, таких как кошки, собаки и хорьки.

Титры на антитела к бешенству - это тест, который определяет количество антител к бешенству в крови питомца. Допустимым минимальным уровнем антител, обеспечивающим защиту от заражения бешенством, является уровень 0,5 МЕ/мл. Если уровень антител ниже этого значения, питомец не считается надежно защищенным и должен пройти ревакцинацию.

Питомцы, перемещающиеся с владельцами или перевозчиками, должны иметь сертификат теста об уровне антител к бешенству.

Перед проведением теста питомец должен быть идентифицирован микрочипом и вакцинирован от бешенства не менее чем за 30 дней до взятия образца крови.

Если у питомца уже есть тест на антитела к бешенству, сделанный ранее, и цикл вакцинации не прерывался, повторное титрование не требуется. В противном случае текущая вакцинация будет считаться первичной.

Для получения сертификата на вывоз животных за границу необходимо сделать тест на титр антител к вирусу бешенства, пояснили в ведомстве.