Общество

Образовательная программа по генерации идей прошла в псковском технопарке «Электрополис»

При поддержке Центра «Мой бизнес» Псковской области в технопарке «Электрополис» на площадке «Школа первых» прошла трехдневная образовательная программа «Генерация идей на основе трендов, технологий и рыночных возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В течение трех дней участники, проходя через серию воркшопов и упражнений, расширяя свой инновационный лексикон, придумывали идеи, которые потом защищали как свои будущие стартапы.

Проекты касались IT-направлений (приложения), искусственного интеллекта, нейросетей, а также на защите были и проекты из социальной сферы. Одну из статей финансирования своих стартапов участники рассматривали через «Сколково».

Автором и ведущим бизнес-тренером выступила директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова. Также программу помогали вести директор «Школы первых» Светлана Лепехина и сертифицированные тренера Оксана Вихрова, Людмила Сорокина, Артем Мельник, Владимир Гусев. Помощь в организации проведения программы оказала директор по персоналу ЗАО «ЗЭТО» Надежда Якушева.

Все участники образовательной программы получили удостоверения о повышении квалификации.