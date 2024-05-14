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Общество

Итоги масштабного проекта о гуманном отношении детей к животным подведут в Пскове

15.05.2024 11:37|ПсковКомментариев: 0

Масштабный годовой проект «Хвостатые помощники в годы Великой Отечественной войны и в наши дни» о гуманном отношении детей к животным завершается в Пскове и Псковской области. Он был реализован при поддержке фонда президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор – некоммерческая автономная организация «Огонек добра».

Торжественное театрализованное представление «Путешествие по маршруту памяти и добрых дел» в Пскове в честь окончания проекта состоится 18 мая 12:00 в Доме офицеров на улице Комдива Кирсанова, 5. 

Проект «Хвостатые помощники в годы Великой Отечественной войны и в наши дни» популяризировал роль животных в жизни человека, его сопровождение в ходе вековой истории, помощи в спасении людей, в совершении открытий. Всего в проекте приняло участие 40 команд из Санкт-Петербурга, 15 команд из Ленинградской области, 20 команд из Пскова и четыре команды из Псковской области.

Цель торжественного праздника — подведение итогов реализации проекта, представление участниками полученных результатов, в том числе, по работе с подопечными приютами, участию в акциях и мероприятиях проекта.

В программе мероприятия – военная-историческая реконструкция «Верные помощники Великой Отечественной войны» с участием кинологических собак, театрализованное представление с выступлением творческих коллективов и трюковыми номерами с собаками. Будет организована серия мастер-классов, тематическая фотозона. Также пройдёт благотворительный сбор корма для бездомных животных приютов и обмен мягкими игрушками-животными в рамках проекта «Игрушкина радость».

Будут подведены итоги, отмечены значимые успехи, всем командам-участникам вручат почётные грамоты, а педагогам-наставникам и партнёрам — благодарности. Администрации, волонтёрам проекта и командам вручат статуэтки с изображением пса-спасителя Трезора. А наиболее активные команды поощрят сертификатами на автобусную экскурсию по программе «По местам подвига людей и животных во время блокады»

На мероприятии также будет расположена передвижная выставка «Маленькие герои большой войны» со стендами, иллюстрирующими лучшие творческие работы победителей конкурса рисунков «Хвостатые защитники Родины».

АНО «Огонек добра» имеет 12-летний опыт по организации и развитию патриотического воспитания, сохранению исторической памяти, формированию ответственного отношения к животным и привлечению к добровольческой деятельности в школьной и дошкольной среде Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова и Псковской области. В 2022 году при непосредственном участии АНО «Огонек добра» был открыт памятник добродетели, милосердию и любви «Трезор» во Всеволожском районе Ленинградской области, который стал не только символом преданного животного, оказавшего помощь людям во время блокады, но и символом добра и милосердия. За годы работы организации в благотворительную помощь было вовлечено более 20 000 детей-волонтёров.

Подробнее о проекте можно узнать в группе проекта

Теги: #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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