Общество

Флагманский кадровый центр появится в Великих Луках по нацпроекту «Демография»

Модернизация местного отделения службы занятости населения запланирована в Великих Луках на 2024 год. Мероприятия пройдут в рамках президентского нацпроекта «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Отделение будет обновлено для соответствия современным требованиям кадрового центра «Работа России». В первую очередь его ждет переезд — нынешнее расположение не отвечает стандартам по доступности для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Новые адреса: набережная лейтенанта Шмидта, дома № 10 и 12. Отделение расположится на первых этажах.

Первое пространство отведено под клиентский офис. Здесь после ремонта появятся зоны работы с соискателями, работодателями, кабинет психолога, зона онлайн-собеседований, детский уголок, зоны ожиданий и др. Второе пространство, согласно проекта, объединит зал для проведения мероприятий и архив отделения.

Все помещения будут оформлены в соответствии с требованиями бренда «Работа России». На текущий ремонт предусмотрено федеральное финансирование.

«Отделение по Великим Лукам и Великолукскому району станет флагманским кадровым центром южной части региона. По своему функционалу оно будет равно псковскому отделению, которое прошло модернизацию в 2022 году. Здесь и соискатели, и работодатели смогут получить целый спектр услуг. Одним из главных направлений станет развитие отделения, как места оказания помощи в формате "одного окна". Для этого областной Центр занятости населения продолжает расширять круг партнеров», — отметила директор областного Центра занятости населения Олеся Сергеева.

Отметим, что Псковская область с 2024 года вошла в число 12 регионов России — участников второй волны комплексной модернизации Центров занятости населения. Основные направления модернизации: приведение работы кадровых центров к единым стандартам, переобучение специалистов центров занятости, переоборудование офисов, расширение линейки услуг и сервисов, в том числе цифровых, организация работы в формате «одного окна», адресный подход к клиенту.

Кадровая служба региона переходит от оказания отдельных государственных услуг к предоставлению комплексов клиентоориентированных сервисов, направленных на решение жизненной ситуации гражданина, или бизнес-ситуации работодателя по индивидуальному подобранному плану. В этом случае модернизация в первую очередь коснулась персонала кадровых центров, который уже прошел переобучение по новым стандартам оказания услуг населению